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رئيس جهاز العاشر: جارٍ تطوير المحور الرئيسي وميداني "الكفراوي والرواد" بالمدينة

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:34 م
رئيس جهاز العاشر: جارٍ تطوير المحور الرئيسي وميداني "الكفراوي والرواد" بالمدينة مخلفات - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف علي جهاز خليج السويس، بأنه جار حالياً تنفيذ أعمال تطوير المحور الرئيسي بمدينة العاشر من رمضان، وميدانى الكفراوى والرواد، وكذا أعمال تطوير التقاطعات بطريق أبوبكر الصديق بمركز المدينة.
 
وأضاف رئيس الجهاز: تشمل أعمال التطوير توسعة الطريق ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية للمحور الرئيسي، وتنفيذ أعمال الزراعة والإنارة ونوافير المياه بميادين الكفراوي والرواد بالمدينة، مشيراً إلى أنه أصدر تكليفاتٍ إلى مسئولي الإدارات المختصة بجهاز المدينة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في المواعيد المحددة، وكذا إزالة كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة.
 
وأوضح رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لرفع كفاءة وتطوير المدن الجديدة، وكذا في إطار المتابعة الدورية لإنهاء المشروعات التى يجرى تنفيذها بتلك المدن.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينة العاشر من رمضان

تطوير محاور الطرق

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