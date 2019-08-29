رئيس بيرو الأسبق توليدو يطالب القضاء الأمريكى بإطلاق سراحه بكفالة مالية

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طالب الرئيس البيروفى الأسبق المحتجز فى الولايات المتحدة، اليخاندرو توليدو، القضاء الأمريكى مجدداً بإطلاق سراحه بكفالة مالية فى ظل سعيه عدم تسليم واشنطن إياه إلى بلاده لمحاكمته بتهم فساد.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن أحد المحامين من المتوقع أن يطالب خلال ساعات اليوم بالإفراج عن توليدو بكفالة مالية بسبب الظروف "غير الإنسانية" فى سجنه الانفرادى بسانتا ريتا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسبما قالت الشبكة.



وكان قاض أمريكى قد رفض مسبقاً الإفراج بكفالة مالية عن توليدو، نظرا لوجود احتمال هروبه من العدالة. وقرر القضاء الأمريكى استمرار احتجاز توليدو البالغ من العمر 73 عاماً.



وقال القضاء الأمريكى إن الإفراج بكفالة عن توليدو ثم تمكنه من الفرار من شأنه أن يمثل إخفاقا دبلوماسيا كبيرا للولايات المتحدة فى الوفاء بالتزاماتها حيال بيرو المنصوص عليها فى معاهدة تسليم المجرمين الموقعة بين الدولتين .



تجدر الإشارة إلى أن توليدو - الذى تولى منصب الرئاسة فى بيرو بين عامى 2001 و2006 - يعيش بولاية كاليفورنيا الامريكية منذ عدة سنوات ويرفض المثول أمام قضاء بلاده لمحاكمته بتهمة الحصول على رشوة قدرها عشرين مليون دولار من احدى شركات البناء البرازيلية وهو ما ينفيه توليدو.

وكانت السلطات الأمريكية قد ألقت القبض على توليدو أثناء وجوده داخل منزله بكاليفورنيا يوم /الثلاثاء/ الماضى بناء على طلب تسليم مقدم من سلطات بيرو .