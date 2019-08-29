سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 12:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:17 ص
رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الخميس ، اجتماعا بشأن متابعة ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات.

 

وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرا أن عدد طلبات التقنين وصل إلى 278834 طلبا، وأن عدد أذونات الفحص المسددة وصل إلى 20887 إذنا بنسبة 76%، بزيادة عدد 1809 عن تقرير 22 يونيو 2019، وأن عدد أذونات المعاينة المسددة وصل إلى 145922 إذنا بنسبة 73% بزيادة عدد 4728، وأن عدد المعاينات الفعلية وصل إلي 82669 بزيادة عدد 1073 وأن ما تم تحصيله من رسوم الفحص والمعاينة ونسبة 25% مقدم تعاقد، وصل إلى مبلغ 2,064,900,310 مليار جنيه حتى الآن بزيادة مبلغ 100,094,792 مليون جنيه عن تقرير 22 يونيو 2019، وأن عدد ما تم تحريره من عقود وصل إلى 2700 عقد حتى الآن بنسبة 23% بزيادة عدد 515 عقدا عن تقرير 22 يونيو 2019.

 

كما يعقد رئيس الوزراء ، اليوم أيضا إجتماع بشأن تطوير مدينة الغردقة يعقبها لقاء مع وزير الاسكان لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالوزارة.


تقنين اراضى الدولة

مجلس الوزراء

مصر

تطوير مدينة الغردقة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يهنئ المصريين بالعام الهجرى الجديد.. يشيد بالمشاركة المصرية بـ‪G7‬.. مدبولى: مصر تتصدر دول القارة الأفريقية فى تقرير "ديلويت" لعدد وقيمة المشروعات الإنشائية.. والحكومة توافق على 17 اتفاقية للبترول

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:46 م

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:20 م

الحكومة: افتتاح متحف المركبات الملكية ببولاق ديسمبر المقبل بعد تطويره

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:26 م

رئيس الوزراء يتفقد متحف المركبات: الدولة تهتم بمبانيها التاريخية والأثرية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

"الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لآيات القرآن الكريم

"الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لآيات القرآن الكريم

رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

السيسى يوافق على منحة أفريقية بـ4 ملايين يورو لدعم ريادة الأعمال

السيسى يوافق على منحة أفريقية بـ4 ملايين يورو لدعم ريادة الأعمال

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية

السيسي يتفق مع "موسيفيني" على دعم المسار التنموي لدول حوض النيل

السيسي يتفق مع "موسيفيني" على دعم المسار التنموي لدول حوض النيل

القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسياً من أسر الجيش المصرى

القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسياً من أسر الجيش المصرى

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.1% بمستهل التعاملات

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.1% بمستهل التعاملات

السيسى يوافق على إلغاء تأشيرات بين مصر وأذربيجان لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

السيسى يوافق على إلغاء تأشيرات بين مصر وأذربيجان لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

بسام راضى: الرئيس السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة

بسام راضى: الرئيس السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة