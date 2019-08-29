رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

كتبت هند مختار

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الخميس ، اجتماعا بشأن متابعة ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات.

وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرا أن عدد طلبات التقنين وصل إلى 278834 طلبا، وأن عدد أذونات الفحص المسددة وصل إلى 20887 إذنا بنسبة 76%، بزيادة عدد 1809 عن تقرير 22 يونيو 2019، وأن عدد أذونات المعاينة المسددة وصل إلى 145922 إذنا بنسبة 73% بزيادة عدد 4728، وأن عدد المعاينات الفعلية وصل إلي 82669 بزيادة عدد 1073 وأن ما تم تحصيله من رسوم الفحص والمعاينة ونسبة 25% مقدم تعاقد، وصل إلى مبلغ 2,064,900,310 مليار جنيه حتى الآن بزيادة مبلغ 100,094,792 مليون جنيه عن تقرير 22 يونيو 2019، وأن عدد ما تم تحريره من عقود وصل إلى 2700 عقد حتى الآن بنسبة 23% بزيادة عدد 515 عقدا عن تقرير 22 يونيو 2019.

كما يعقد رئيس الوزراء ، اليوم أيضا إجتماع بشأن تطوير مدينة الغردقة يعقبها لقاء مع وزير الاسكان لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالوزارة.