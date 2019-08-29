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رئيس البرازيل يرحب بعرض تشيلى المساعدة فى إخماد حرائق الأمازون

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:00 ص
رئيس البرازيل يرحب بعرض تشيلى المساعدة فى إخماد حرائق الأمازون حرائق غابات الامازون
أ ش أ

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رحب الرئيس البرازيلي يائير بولسونارو، بالعرض المقدم من تشيلي بالمساعدة في إخماد حرائق غابات الأمازون.

ذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية، أمس الأربعاء، أن الرئيس البرازيلي، رحب - خلال اجتماعه نظيره التشيلي سابستيان بينيرا - بإرسال 4 طائرات تشيلية للاشتراك في السيطرة على حرائق غابات الأمازون، والتي يطلق عليها اسم "رئة الأرض".

وأشار رئيسالبرازيل، إلى اجتماع مرتقب لزعماء دول الأمازون - عدا فنزويلا - في كولومبيا في السادس من الشهر القادم لطرح استراتجية موحدة للمحافظة على البيئة في منطقة الأمازون.

 


البرازيل

تشيلى

غابات الامازون

حرائق الغابات

فنزويلا

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