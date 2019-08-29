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دار الإفتاء: بيع السلع المدعمة في السوق السوداء حرام شرعاً

الخميس، 29 أغسطس 2019 09:27 ص
دار الإفتاء: بيع السلع المدعمة في السوق السوداء حرام شرعاً دار الإفتاء
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول بيع السلع المدعمة في السوق السوداء، جاء نصه:"ما حكم بيع السلع المدعمة في السوق السوداء؟".
 
وقالت دار الإفتاء:"بيع السلع المدعمة في السوق السوداء حرام شرعًا؛ من حيث كونه استيلاء على مال الغير بغير حق، ويزيد في كِبر هذا الذنب كون المال المعتدى عليه مالًا للفقراء الذين يحتاجون إلى مَن يرحمهم ويحافظ لهم على مالهم وينميه ويزيده، وفيه أيضًا مخالفة ولي الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
 
 
 
 

 


بيع السلع المدعمة في السوق السوداء

احتكار السلع

الإفتاء

دار الافتاء

سرقه التموين

اليوم السابع بلس

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