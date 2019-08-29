حملات نظافة ورفع الإشغالات بالدقى والعمرانية وأوسيم

شنت أجهزة حى الدقى، فى محافظة الجيزة، حملات بقيادة اشرف حسن نائب رئيس الحى لرفع اشغالات المقاهى والمطاعم بشوارع الكوثر والمدينة المنورة والمروة وطيبة أسفرت عن رفع 170 حالة إشغال متنوعة، على مدار اليوم.

وفى سياق متصل تمكن حى العمرانية برئاسة محمد نور رئيس الحى، بقطاع الطالبية، من رفع إشغالات شارع عبد اللطيف عبد الفتاح من شارع العريش، وتم رفع اشغالات شارع خالد أمين متفرع من شارع العريش، وتم ايداع جميع المضبوطات بمخازن الحى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى مركز ومدينة أوسيم، نفذت أجهزة المدينة بقياده اللواء أيمن السعيد رئيس المركز حملات نظافة موسعة شملت رفع كفاءة مزلقان بشتيل من القمامة والاشغالات الموجودة وتطهيره من الباعة الجائلين وشارع مجمع المدارس و شارع السوق وأيضا شارع الأوناش من رفع مخلفات وتجريد الشارع الرابط بين منطقة الوراق ومنطقة بشتيل للعمل على سهولة الحركة المرورية وأيضا للظهور بمظهر لائق للمواطن .