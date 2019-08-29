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حملات مكبرة لغلق المعابر غير القانونية على شريط السكة الحديد ..صور

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:36 م
حملات مكبرة لغلق المعابر غير القانونية على شريط السكة الحديد ..صور جانب من غلق المعابر
كتب محمود عبد الراضي

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وجهت أجهزة الأمن، حملات مكبرة لاستهداف المعابر غير الشرعية عبر السكة الحديد، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على أرواح المواطنين، وفى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تنسيقاً ومديريات الأمن وهيئة السكك الحديدية لغلق المعابر غير القانونية نظراً لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وانتظام حركة سير القطارات.

وأسفرت الحملات عن غلق 4 معابر غير قانونية بدائرة قسم محطة شبين الكوم، وغلق 5 معابر غير قانونية بدائرة قسم محطة سيدى جابر ، وغلق 3 معابر غير قانونية بدائرة قسم محطة طنطا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم المعابر عقب غلقها للمسئولين بالجهات المختصة بتمام الغلق .

وجارى استمرار الجهود لرصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية، والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جانب من اغلاق المعابر على السكة الحديد
جانب من اغلاق المعابر على السكة الحديد

 

جانب من اغلاق المعابر
جانب من اغلاق المعابر

 

غلق معابر
غلق معابر

 

معابر على السكة الحديد
معابر على السكة الحديد

 


غلق معابر

السكة الحديد

غلق معابر بالسكة الحديد

حملات مكبرة

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