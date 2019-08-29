حملات لرفع الإشغالات وإزالة أبنية مخالفة بشرق مدينة نصر

قاد اللواء مجدى الوصيف رئيس حى شرق مدينة نصر محافظة القاهرة، حملات بنطاق الحى لرفع مستوى النظافة والتجميل والتطوير وإزالة الإشغالات، حيث تم رفع الإشغالات والمخالفات بجوار مستشفى التأمين الصحى وعلى الأرصفة بشارع الطيران والتنبيه على المخالفين بعدم تكرار المخالفة، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وذلك بتواجد العقيد هيثم منير مدير شرطة المرافق لشرق مدينة نصر.

كما تم إزالة سور مخالف وإيقاف أعمال بناء خلف عمارة رقم 49 بمنطقة السويسرى الحى العاشر وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، ومتابعة اعمال النظافة والجمع السكنى لمناطق متعددة بقطاع حى شرق مدينة نصر .