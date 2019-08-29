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حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمدن الجيزة

الخميس، 29 أغسطس 2019 06:15 م
حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمدن الجيزة إزالة التعديات
كتب سيد الخلفاوى

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تمكنت أجهزة مركز ومدينة الصف، فى محافظة الجيزة، بقيادة خيرى مرسى رئيس المركز، من ازالة عدد من التعديات على الأراضى أملاك الدولة بالوحدة المحلية بالاقواز، حيث استهدفت الحملة الأراضى التى لم ينهى أصحابها الإجراءات القانونية لأعمال التقنين.

وفى سياق أخر شنت أجهزة مدينة الحوامدية، حملات لإزالة عدد من التعديات على الأرض الزراعية بنطاق المدينة بقيادة رئيس المدينة الدكتور أشرف تامر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالجيزة.

كما نفذت مديرية الزراعة حملات إزالة على تعديات الأراضى الزراعية بالتنسيق مع الوحدات المحلية، حيث تم إزالة حالتين بناحية الحرانية ونزلة الأشطر التابعين لوحدة شبرا منت، كما تم إزالة عدد من الحالات بمناطق ناهيا وصفط اللبن بكرداسة وفى جزاية بمنشأة القناطر.

 


الزراعة

تعديات الاراضي الزراعية

ازالة التعديات

الجيزة

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