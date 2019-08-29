الرئيسية حوادث حصاد الحوادث.. إيقاف ضابط أرض اللواء.. وتأجيل إيقاف ناصر أمين"عضو القومى لحقوق الإنسان" الخميس، 29 أغسطس 2019 08:16 م ناصر أمين كتب عبده زكى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تداول أحد مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو تضمن قيام أحد ضباط الشرطة بالتعدى بالضرب على أحد المواطنين بمنطقة أرض اللواء بالجيزة ، وبالفحص تبين قيام المواطن "صاحب مقهى" بالإمتناع عن تنفيذ قرار إزالة الإشغالات الصادر من الحى للمقهى الخاص به والتعرض لمسئولى الحى أثناء آداء عملهم، مما دعا الضابط للتدخل لإتخاذ الإجراءات القانونية قِبل صاحب المقهى ، و تم إتخاذ الإجراءات اللازمة قِبل الضابط فى الواقعة، وإيقافه عن العمل وتحويله لقطاع التفتيش. اتخذت الإدارة العامة للمرور كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة ، بشارع السلام بالجبل الأخضر والذى سيشهد أعمال توصيل "مرافق عامة" لإحدى المشاريع السكنية والتى تستلزم قطع عرضى للشارع بداية من الساعة 12,5 صباح غداً الجمعة وحتى الساعة 12 ظهر بعد غداً السبت ،ويترتب على ذلك غلق كلى للشارع عند تقاطعه مع شارع السكة الحديد . أقامت وزارة الداخلية شوادر بالقاهرة لمستلزمات المدارس، تزامناً مع قرب بدء العام الدراسى الجديد، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية إنطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور ، وبمناسبة إقتراب العام الدراسى الجديد. قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم في قتل آخرين، لجلسة 15 سبتمبر لسماع أقوال الشهود. قررت محكمة القضاء الإداري ، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، ضد المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإلزامه بإصدار قرار بإيقاف عضو المجلس ناصر أمين لجلسة 9 نوفمبر المقبل. قضت محكمة الأسرة بإمبابة، برفض تمكين أب من رؤية طفليه 3 ساعات أسبوعيا، وكذلك رفض الطعن المقدم من الجدة وتأييد حكم عدم تمكينهما من استضافتهما لمدة 3 أيام فى الشهر الواحد خارج محافظة الجيزة التى تقيم فيها الأم. حصاد الحوادث اهم الحودث الحوادث اليوم اخبار الحوادث اليوم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة حصاد الحوادث.. حبس سائق قطار المرازيق و5 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق السبت، 14 يوليه 2018 06:00 م حصاد الحوادث.. إدراج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما بقوائم الإرهاب الثلاثاء، 26 يونيو 2018 06:34 م حصاد الحوادث.. سقوط "الشيخ كيرلس" بعد جمع ثروة بلغت 18 مليون جنيه من الدجل الخميس، 21 يونيو 2018 06:30 م حصاد الحوادث.. ضبط المتهمين بتسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل الأربعاء، 20 يونيو 2018 06:30 م حصاد الحوادث.. إيطاليا توافق على تسليم مصر الآثار المهربة.. .وإعلان حيثيات مؤبد بديع الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:20 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010 نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة 7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع المزيد من Trending Plus
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