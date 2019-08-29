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حصاد الحوادث.. إيقاف ضابط أرض اللواء.. وتأجيل إيقاف ناصر أمين"عضو القومى لحقوق الإنسان"

الخميس، 29 أغسطس 2019 08:16 م
حصاد الحوادث.. إيقاف ضابط أرض اللواء.. وتأجيل إيقاف ناصر أمين"عضو القومى لحقوق الإنسان" ناصر أمين
كتب عبده زكى

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تداول أحد مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو تضمن قيام أحد ضباط الشرطة بالتعدى بالضرب على أحد المواطنين بمنطقة أرض اللواء بالجيزة ، وبالفحص تبين قيام المواطن "صاحب مقهى" بالإمتناع عن تنفيذ قرار إزالة الإشغالات الصادر من الحى للمقهى الخاص به والتعرض لمسئولى الحى أثناء آداء عملهم، مما دعا الضابط للتدخل لإتخاذ الإجراءات القانونية قِبل صاحب المقهى ، و تم إتخاذ الإجراءات اللازمة قِبل الضابط فى الواقعة، وإيقافه عن العمل وتحويله لقطاع التفتيش.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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