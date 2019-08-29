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حجز مدير مصنع مبيدات مغشوشة والتحفظ على 79 طنًا بالإسكندرية

الخميس، 29 أغسطس 2019 03:52 م
حجز مدير مصنع مبيدات مغشوشة والتحفظ على 79 طنًا بالإسكندرية مبيدات مغشوشة - صورة أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية التحفظ على مصنع بداخلة 79.5 طن مبيدات زراعية مغشوشة وغير صالحة قبل ترويجها بالأسواق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى.

تلقي اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بقيام ضباط الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بشن عدة حملات تفتيشية، فى مجال الثروة الزراعية بالاشتراك مع لجنة فنية من وزارة الزراعة بالمحافظة.

وأسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المبيدات الزراعية المغشوشة والمقلدة كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب.

وبتفتيشه عثر بداخله على 79,577 طن مبيدات منتهية الصلاحية ومغشوشة ومقلدة وغير صالحة للاستخدام، قبل ترويجها بالأسواق وبيعها للمزارعين، تم إلقاء القبض علي المدير المسئول  وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.


الاسكندريه

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه

نيابه برج العرب

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