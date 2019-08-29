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حبس 3 مراهقين خطفوا صديقهم وحاولوا اغتصابه ونشروا فيديو مسيئ على "فيس بوك"

الخميس، 29 أغسطس 2019 06:46 م
حبس 3 مراهقين خطفوا صديقهم وحاولوا اغتصابه ونشروا فيديو مسيئ على "فيس بوك" طفل-ارشيفيه
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت نيابة الطفل بحبس 3 مراهقين يعملون سائقين "توك توك" 4 أيام على ذمة  التحقيقات التى تجريها، بشأن اتهامهم بخطف صديق لهم، وشروعهم فى الاعتداء عليه جنسيًا، عقب الانتهاء من عملهم، وتصويره مقطع فيديو ونشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأنكر المتهمزن التى تتراوح أعمارهم فيما بين ال 15 و 16 عامًا فى التحقيقات التى أجرتها النيابة الاتهامات المسندة إليهم، وقررت النيابة إرسال مقطع الفيديو الذي تم التقاطه الصحية بواسطة المتهمين، على الأجهزة الفنية المختصة لفحصه وكتابة تقرير وافً عنه.  

واستمعت النيابة إلى أقوال المجنى عليه البالغ من العمر 15 عامًا، ووالدته المبلغة، وتبين من أقوالهم، استدراج أصدقاء الطفل له ومحاولتهم الاعتداء عليه جنسيًا، وحينما فشلوا اعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء.

وعرضت النيابة الضحية على المستشفى العام لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتحديد ما به من إصابات، كما فتحت تحقيق مع المتهمين عقب إلقاء قوات الأمن القبض عليهم.

تبين من خلال التحقيقات، أن المتهمين استدرجوا  المجنى عليه إلى قطعة أرض مهجورة بأوسيم، خالية من المارة، واعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابته بعدة جروح، وحاولوا الاعتداء عليه جنسيًا.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين فشلوا فى ارتكاب الجريمة، فسجلوا مقطع فيديو للمجني عليه، عقب نزع ملابسه، لابتزازه ونشروه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

 
 

 

 


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