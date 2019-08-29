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حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالسلام

الخميس، 29 أغسطس 2019 04:52 م
حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالسلام محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل بالسلام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
 
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، مفادها أن كل من "ك،. ع. ع"،18 سنة عامل خردة، و" ب. ع. ر"، 17 سنة، عامل خردة و،" م. س. ع"، 16 سنة،عاطل، يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب ( كسر الباب ).
 
وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، وتمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات والمعلومات أيدوها واعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 

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