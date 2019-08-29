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حبس مندوب توصيل 4 أيام على ذمة التحقيق لحيازته أقراصًا مجهولة المصدر

الخميس، 29 أغسطس 2019 04:25 م
حبس مندوب توصيل 4 أيام على ذمة التحقيق لحيازته أقراصًا مجهولة المصدر ادوية مجهولة المصدر_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس مندوب توصيل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة كمية من الأقراص والعقاقير مجهولة المصدر، كما أمرت بعرض الأدوية المضبوطة على الطب الشرعى لبيان مدى صلاحيتها.
 
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغًا بأنه أثناء مرور قوة تابعة للإدارة العامة لمباحث القاهرة بالمرور بدائرة قسم شرطة النزهة، بملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط مندوب توصيل وبحوزته حقيبة رياضية بداخلها كمية من الأقراص والعقاقير والأعشاب جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها" ومبلغ مالى.
 
وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات وترويجها لصالح صاحب مخزن أدوية "جارٍ تحديده وضبطه" والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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قسم النزهه

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