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حبس متهم بترويج مخدر الهيروين بالتجمع 4 أيام

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:26 م
حبس متهم بترويج مخدر الهيروين بالتجمع 4 أيام مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس عاطل، بتهمة حيازة 100 جرام هيروين بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً بتمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات بالقاهرة و القوة المرافقة، من ضبط "محمد.ج. م"،  40 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى 6 قضايا أخرهم 10028 لسنة 2018م التجمع الخامس " سرقة "اثناء تواجده بمنطقة سكنه،  وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت  100 جرام ، مبلغ مالي 940 جنيه.
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، و تحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.
 
 
 
 

نيابة القاهرة الجديدة

حبس

تجارة المخدرات

قسم التجمع

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