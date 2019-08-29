حبس متهم بترويج مخدر الهيروين بالتجمع 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس عاطل، بتهمة حيازة 100 جرام هيروين بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً بتمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات بالقاهرة و القوة المرافقة، من ضبط "محمد.ج. م"، 40 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى 6 قضايا أخرهم 10028 لسنة 2018م التجمع الخامس " سرقة "اثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 100 جرام ، مبلغ مالي 940 جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، و تحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.