حبس فنى 4 أيام لانتحاله صفة دكتور تحاليل طبية وإدارته معملين بدون ترخيص بالغربية

قرر رئيس نيابة مركز المحلة حبس فنى بمستشفى المحلة العام، 4أيام على ذمة التحقيقات لانتحاله صفة دكتور تحاليل طبية وإدارته لمعملين بدون ترخيص.

كانت معلومات قد وردت للعقيد وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بقيام"محمد.م.ع" 27سنة فنى بمستشفى المحله العام ومقيم قرية دنوشر دائرة مركز المحلة بانتحال صفة دكتور تحاليل طبية وقيامه بفتح وإدارة معملين للتحاليل الطبيه تحت مسمى معامل (صحتى للتحاليل الطبية) بدون ترخيص الأول مقره بقرية دنوشر دائرة مركز المحلة والثانى مقره بعزبة زينب هانم دائرة المركز بهدف تحقيق ربح مادى وتردد عدد كبير من المواطنين على المعملين سالفة الذكر لإجراء التحاليل الطبيه مقابل مبالغ ماليه لاعتقادهم بكون المتهم المذكور دكتور تحاليل طبيه على غير الحقيقه.

ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهم، وعقب تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبطه أثناء تواجده بمقر المعمل الخاص به الكائن بقرية دنوشر وتم ضبط مجموعه من نتائج التحاليل الطبيه بأسماء مختلفة، روشتات خاصة بالتحاليل الطبيه خاليه البيانات، مجموعه من الكروت الشخصيه باسم المتهم المذكور مثبت صفة دكتور، و3 بنرات خاصين بالمعملين محل الواقعه، ومجموعه من الأغلفة الخاصة بحفظ روشتات نتائج التحاليل الطبية الخاصة بالمعملين، و2 دفتر مدون بها اسماء عملاء المعمل وأنواع التحاليل والمبالغ المستحقة لكلا منهم.

كما تم ضبط 2 أكلاشيه أحدهما يقرأ منطوقه مدير المعامل دكتور محمد مسعود نعناعه وبيانات أخرى، والأخر يقرأ منطوقه معمل صحتى للتحاليل الطبية والكيميائية، ولافته خشبية باسم المعمل، وجهاز لاب توب بفحصه تبين أنه يحوى بيانات عملاء المعمل والتحاليل الخاصه بهم، وهاتف محمول ومبلغ مالى 1685 جنيها

وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بحيازته للمضبوطات وانتحاله صفة دكتور تحاليل طبية لكسب ثقة المترددين عليه من عملاء المعمل بهدف تحقيق ربح مادى، تحرر المحضر 33137 جنح مركز المحلة، وتولت النيابة التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم.