حبس عامل متهم بالتنقيب عن الآثار فى البدرشين

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عامل متهم بالتنقيب عن الآثار بالمنطقة الأثرية بالبدرشين، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، والتحفظ على أدوات الحفر، المضبوطة بحوزة المتهم، وتشكيل لجنة فنية لفحص آثار الحفر التى نفذها المتهم.

توصلت تحريات ضباط مباحث السياحة والآثار بالجيزة، إلى تورط عامل بالتنقيب عن الآثار بالمنطقة الأثرية بالبدرشين.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته أدوات تستخدم فى الحفر، وتم العثور على حفرة ذات عمق كبير، أحدثها المتهم، للتنقيب عن الآثار.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.