حبس عاطل بتهمة سرقة سائق "توك توك" بالإكراه فى التبين

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة التبين، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة توك توك بالإكراه .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطاراً بأنه أثناء مرور قوة أمنية لوحدة مباحث قسم شرطة التبين، بقيادة الرائد محمد البكرى رئيس المباحث، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم إستغاث بهم سائق مركبة توك توك- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان وقرر بأنه أثناء سيره أمام محطة مترو حلوان بدائرة قسم شرطة حلوان مستقلاً مركبة "التوك توك"ملكه إستوقفه أحد الأشخاص بدعوى توصيله لمنطقة كفر العلو بدائرة القسم، وفور وصولهما لمحل الواقعة استولى منه على مركبة "التوك توك" كرهاً عنه تحت تهديد سلاح أبيض"كتر" كان بحوزته ولاذ بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهم تم ضبطه وتبين أنه عاطل- مقيم بدائرة القسم حال إستقلاله مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.