حبس شقيقين ضبطا أثناء محاولتهما سرقة سيارة فى مدينة نصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الشروع فى سرقة سيارة بأسلوب "كسر الكالون".

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، اشتبهت فى مستقلى إحدى السيارات حال توقفها بجانب الطريق، وقيام أحد مستقليها بالشروع فى سرقة سيارة أخرى بأسلوب "كسر الكالون"وحال محاولة ضبطهما لاذا بالفرار بالسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وعلى الفور ومن خلال الربط بين الخدمات الأمنية بنطاق القسم، تم تتبع خط سير هروبهما ومطاردتهما وأمكن ضبطهما، وتبين أنهما (شقيقين - سبق إتهامهما فى العديد من قضايا السرقة ) وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (فرد خرطوش و4 طلقات لذات العيار- 4 مفاتيح مصطنعة- 4 مفكات مختلفة الأحجام- ذرادية)، بمواجهتهما إعترفا بشروعهما فى ارتكاب واقعة سرقة السيارة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.