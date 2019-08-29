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حبس شخص ينتحل صفة طبيب فى بنى سويف أربعة أيام

الخميس، 29 أغسطس 2019 07:52 م
حبس شخص ينتحل صفة طبيب فى بنى سويف أربعة أيام حبس - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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قررت النيابة العامة في بني سويف اليوم الخميس، حبس شخص انتحل صفة طبيب 4 أيام على ذمة التحقيق بعد قيامه بالكشف على المرضى داخل عيادته الخاصة.

وكانت حملة من إدارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بمديرية صحة بني سويف، وبالاشتراك مع مباحث التموين وبناءاً على تكليفات من الأجهزة الرقابية وتعليمات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، قامت بالمرور على إحدى العيادات الخاصة بعد ورود معلومات تفيد بقيام شخص ويدعى "م.ع" 32 سنة بإدارة عيادة خاصة داخل منزل بإحدى القرى بمركز بني سويف، ويكشف على المرضى منتحلا صفة طبيب.

وضبطت الحملة الشخص وبحوزته كارنيه نقابه أطباء  مزور وترخيص مزاولة مهنة مزور وإثبات قيد يفيد أنه طالب بالفرقة السادسة كلية الطب،كما ضبطت الحملة جهاز صونار وسرير كشف وجهاز ضغط وسماعة وأدوات جراحية تستعمل في العمليات.

 


بنى سويف

صحة بنى سويف

العلاج الحر

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