حبس المعلمة "منى" المتهمة بالإتجار فى المواد المخدرة بالصف

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس ربة منزل شهرتها المعلمة "منى" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالإتجار بالمواد المخدرة بالصف.

واعترفت المتهمة أن عملاءها يترددون عليها بمسكنها، كما أنها تستعين بأشخاص آخرين، لمعاونتها فى ممارسة نشاطها، وأرشدت عن هوية عاطل تتحصل منه على المواد المخدرة، جارٍ إعداد الأكمنة للقبض عليه.

تم ضبط المتهمة، بعد ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الصف، تفيد بتورط "منى.س" 40 سنة ربة منزل، فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائها.

بإعداد كمين للمتهمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وبحوزتها 7 كيلو ونصف من مخدر البانجو، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.