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جواد ظريف: على أمريكا أن تلتزم بالاتفاق النووى إذا كانت تريد محادثات

الخميس، 29 أغسطس 2019 07:21 ص
جواد ظريف: على أمريكا أن تلتزم بالاتفاق النووى إذا كانت تريد محادثات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
رويترز

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قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن على الولايات المتحدة أن تلتزم بالاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 إذا كانت تريد إجراء محادثات ووصف واشنطن بأنها تمارس "الإرهاب الاقتصادي" ضد طهران.

 

وقال ظريف للصحفيين في كوالالمبور "الولايات المتحدة تشن حربا اقتصادية على الشعب الإيراني ولن يكون ممكنا بالنسبة لنا التواصل مع الولايات المتحدة ما لم تكف عن شن الحرب وممارسة الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني".

 

وأضاف "إذا كانوا يريدون العودة إلى الغرفة فهناك تذكرة يتعين عليهم شراءها أولا وهذه التذكرة هي الالتزام بالاتفاق (النووي)".

 


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محمد جواد ظريف

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