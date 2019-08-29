"جلوبال ماركت" تمنح الدكتور محمد معيط جائزة أفضل وزير مالية بالشرق الأوسط

كتب : أحمد يعقوب

أعلنت صحيفة «GlobalMarkets» جلوبال ماركت، التى تصدر على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، منح جائزتها السنوية لأفضل وزير مالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019 للدكتور محمد معيط.

وتمنح الصحيفة المسجلة فى صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الآسيوى وبنك البلدان الأمريكية، جوائزها بناء على استطلاع آراء 25 ألفًا من صانعى السياسات حول العالم من وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية وممثلى المنظمات الدولية والقطاع الخاص، ونال الدكتور معيط أعلى الأصوات هذا العام نظرًا لما أظهره من اهتمام بمتطلبات السوق، حيث عمل على تحسين أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر مما أسهم فى رفع مؤسستى التصنيف الائتمانى Moody’s و Fitch لدرجة التصنيف الائتمانى لمصر لهذا العام.

أكدت الصحيفة أن وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط نجحت فى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى لمصر بفضل ما اتخذته من إجراءات لاستعادة الضبط المالى وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

وأشارت إلى أن مصر نجحت فى تحقيق المستهدفات المالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه صندوق النقد الدولى وبدأ تنفيذه عام 2016، حيث تم خفض معدلات الدين الحكومي، وأصبح لدى البنوك مساحة أكبر لإقراض القطاع الخاص وتحفيز النمو، وهو ما بدأ يتحقق بالفعل حيث كان لإصلاحات الاقتصاد الكلى دورًا أساسيًا فى إعادة توازن الاقتصاد المصرى واستعادته الاستقرار.

أعلنت الصحيفة تسليم جائزتها للدكتور معيط فى احتفال خاص تعقده فى واشنطن يوم 19 أكتوبر2019، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى بنادى الصحافة القومى الأمريكى بواشنطن.

وفى إنجاز جديد لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، أعلنت الصحيفة العالمية أيضًا عن منح وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية بمصر برئاسة أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وخالد عبدالرحمن مساعد الوزير لإدارة الدين العام جائزة أفضل وحدة لإدارة الديون السيادية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكرت الصحيفة أن مصر شاركت فى السوق الدولية مرتين هذا العام بإصدار سندات دولية على ثلاث شرائح بالدولار وشريحتين باليورو - وهو ثانى إصدار لها على الإطلاق باليورو، وأثنت الصحيفة على أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، وعلى فريق إدارة الخزانة العامة وذلك لرؤيتهم الطموحة فى الطروحات الدولية التى تمت فى وقت مثالى وبتكلفة جيدة لمصر، مشيرة إلى أن مصر ومن خلال تنفيذها برنامجها الإصلاحى مع صندوق النقد الدولي، تمكنت من إعادة بناء منحنى العائد وإثقال سمعتها فى أسواق رأس المال من خلال اتباع نهج نشط فى تهيئة المستثمرين لتقبل إصدارات باستحقاقات جديدة، وسيتم تسليم جائزة افضل وحدة دين عام لأحمد كجوك وخالد عبد الرحمن فى احتفال واشنطن لتوزيع جوائز GlobalMarkets .

وتعليقا على هذا الانجاز لمصر، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هذه الجوائز تعكس دعم القيادة السياسية القوى لجميع سياسات الحكومة ولبرنامجها للاصلاح الاقتصادى بجانب الجهد الكبير الذى تبذله حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وجميع أعضائها وفريقى عمل البنك المركزى ووزارة المالية من أجل الارتقاء بالاقتصاد المصرى وتحسين جميع الخدمات العامة لرفع مستوى معيشة المواطنين، مشيرا إلى أن صحيفة جلوبال ماركت تعد من أهم الصحف العالمية المعنية بتحليل وتقييم أداء الأسواق الناشئة فى العالم وتحظى بمتابعة من خبراء الاقتصاد على مستوى العالم، وصانعى السياسات ومديرى كبرى المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، وبالتالى فإن إشادتها بمصر سيكون لها انعكاسات على تدفق الاستثمارات الأجنبية على السوق المصرية فى الفترة المقبلة.