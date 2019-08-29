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جامعة المنيا: إعفاء أبناء الشهداء والمصابى العمليات الإرهابية من المصروفات الدراسية

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:16 ص
جامعة المنيا: إعفاء أبناء الشهداء والمصابى العمليات الإرهابية من المصروفات الدراسية اجتماع مجلس جامعة المنيا
المنيا : فريق المحافظات

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- مجلس جامعة المنا يعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجُدد 

- ويُقر40 مليون جنيه لدعم المستشفيات الجامعية و200 فدان جديد للاستصلاح بشوشة

- قريبا خدمة جديدة بالدفع الإلكتروني ورفع سرعات الإنترنت بالجامعة

- تخصيص قاعة كبرى بالمكتبة المركزية للاختبارات الإلكترونية

- تفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمي لطلاب الدراسات العليا

أعلن مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة،مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد الذين تم ترشيحهم للقبول بكليات جامعة المنيا، والتي ستبدأ أعمالها اعتباراً من 8 حتى 18 سبتمبر القادم لجميع الكليات.

جاء ذلك فى حضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمديري التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة أعضاء المجلس، فى قاعات النشاط أسفل متحف الفن الحديث بالحرم الجامعي.

وأكد أنه سيتم الكشف الطبي على الطلاب المتخلفين عن هذا الموعد بالوحدات العلاجية، كلًا حسب كليته، مؤكدًا أن الجامعة قد انتهت من الاستعداد للعام الدراسي الجديد، سواءً في أعمال الصيانة والتطوير والتجديد في كافة قطاعاتها وخاصةً المدن الجامعية، بالإضافة إلى تجهيز المدرجات وأعمال الصيانة بقاعات الدرس والمعامل والورش والمكتبات، وتوفير كافة الخدمات الطلابية، وكذلك الاستعداد لإعلان الجداول الدراسية علي الطلاب قبل بدء الدراسة بأسبوعين على الأقل بموقع الجامعة والكليات، واعتماد خطة أمنية متكاملة لضمان تأمين الطلاب، وتنظيم عمليات الدخول بالبوابات الرئيسية للجامعة لتحقيق الانضباط، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية؛ لبدء عامٍ دراسيٍ جديد يعكس انطباعًا بالجدية والانضباط، ويُوفر مُناخاً مليئًا بالنجاح والتميز.

كما وافق مجلس الجامعة على اعفاء أبناء الشهداء، ومصابي العمليات الإرهابية من المصروفات الدراسية وذلك في مرحلتي الليسانس والبكالوريوس.

وفيما يخص الخدمات الطلابية الجديدة التي تقدمها الجامعة هذا العام لطلابها، أشار رئيس الجامعة إلى أنه سيتم رفع سرعات الإنترنت بالجامعة لتصل إلى سرعات فائقة تُتيح الإتصال لأكثر عدد ممكن من المستخدمين، إلى جانب توفير خدمة الـ"واي فاي" لطلاب الجامعة بالكليات لجزء من الوقت خلال اليوم الدراسي، وكذلك إطلاق ثلاث منصات إلكترونية تفاعلية للبحث العلمي، والشكاوي، ومواجهة الشائعات استعدادا لخوض مسابقة التحول الرقمي للجامعات.

واستمرارًا لأعمال التطوير والدعم لمركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة، الذي شهد طفرة كبيرة في زيادة إنتاجيته في معظم المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني، أوضح رئيس الجامعة أنه تم البدء في تطوير شبكة الكهرباء بمنطقة شوشة وتزويدها بمحولات جديدة ، تمهيدًا للبدء في حفر بئرين مياه لخدمة وإستصلاح 200 فدان جديد بالمنطقة، سعيًا من الجامعة لقيام المركز بالدور المنوط بها خدميًا وإنتاجيًا وتعليميًا.

وأكد رئيس الجامعة، أنه تم تحديد  القاعة الكبرى بالمكتبة المركزية لتكون مركزًا للاختبارات الإلكترونية التى يُنظمها مركز تكنولوجيا المعلومات، والتى تستوعب أكثر من 1500 جهاز، ويُجرى حاليًا تحديد طاقم العمل والسكرتارية الخاصة بتنظيم العمل بهذه القاعة الكبري، وذلك تفعيلًا لمنظومة الاختبارات الإلكترونية لكليات الجامعة.

كما طالب رئيس الجامعة التحديث المستمر للمحتوى الإلكتروني لبوابات الكليات على موقع الجامعة، بمواعيد المحاضرات والخدمات الطلابية، الى جانب تفعيل شهادة "أساسيات التحول الرقمي" لطلاب الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراة، اعتبارًا من العام الجامعي الحالي، موضحاً انه برنامج تعليمي مدي الحياة يتالف من 12 وحدة  ويستهدف محو الأمية الرقمية والتدريب علي مهارات التحول الرقمي.

كما أعلن رئيس الجامعة خلال المجلس الانتقال بخدمة الدفع الإلكتروني لمرحلة جديدة وهي الدفع مقابل إستلام الخدمة مباشرةً دون متابعتها خاصة في استخراج الشهادات الدراسية للطلاب.

وفي مجال المستشفيات الجامعية، وافق مجلس الجامعة على تعزيز مشروعات المستشفيات الجامعية سواءً من حيث الإنشاءات بالمباني أو التجهيزات، من خلال  الموارد الذاتية للجامعة، بدعمٍ تصل قيمته إلى 40 مليون جنية، وذلك لسرعة الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بمبنى المستشفى الجامعي الرئيسي لقسمي العمليات والاستقبال، وافتتاحه بطاقة إستيعابية جزئية، لتُستكمل بعدها المرحلة الثانية والثالثة لتصل لكامل طاقتها المُستهدفة، وذلك استمرارًا لما تقدمه الجامعة من خدماتٍ طبيةٍ، وعلاجٍ لائق لمرضى محافظة المنيا والمحافظات المُجاور

 


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محافظة المنيا

كشف طبى

ابناء الشهداء

العمليات الارهابيه

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