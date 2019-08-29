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جامعة القصيم السعودية تُعلن إقامة حاضنة "ابتكار 20"

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:07 م
جامعة القصيم السعودية تُعلن إقامة حاضنة "ابتكار 20" طلاب الجامعة ارشيفية
وكالات

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أعلنت جامعة القصيم، مُمثلة بمركز الابتكار والملكيّة الفكريّة عن إقامة حاضنة "ابتكار 20"، لبث روح المنافسة ودعم مؤشر الابتكار والإبداع في تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال رفع مستوى مشاريع خريجي الجامعة، والإسهام في تحويلها إلى منتجات واعدة ذات قيمة اقتصادية، حيث تستهدف تلك الحاضنة طلاب وطالبات جامعة القصيم ممن لديهم مشاريع تخرج.
 
وتشمل الأهداف التي تسعى "ابتكار 20" لتحقيقها، إلى نشر وتعزيز ثقافة الابتكار والملكية الفكرية، واحتضان الأفكار الابتكارية لمشاريع التخرج، وربط المشاريع الواعدة والمتميزة مع مستثمرين محليين، وكذلك إيداع براءات الاختراعات، كما يقدم المشروع دعماً مالياً لمشاريع التخرج بقيمة لا تزيد عن 5000 ريال لكل مشروع، إضافةً إلى جوائز تحفيزية حيث يحصل صاحب المركز الأول على 15,000 ألف ريال، إضافةً إلى 5,000 ريال للمشرف على المشروع، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 10,000 ريال، وصاحب المركز الثالث على 5,000 ريال، والمركز الرابع على 3,000 ريال، في حين يحصل صاحب المركز الخامس على 2000 ريال.
 
 

جامعة القصيم

ابتكار 20

براءات الاختراعات

ثقافة الابتكار

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