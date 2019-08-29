جامعة أسيوط تعين ثلاث وكلاء جدد بكليات الصيدلة والهندسة وتكنولوجيا صناعة السكر

كما أصدر قراراً بتجديد ندب الدكتور عبد العال محمد جابر الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم للقيام بعمل وكيل كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك حتى بلوغ سيادته السن القانونية للمعاش.

كما شملت القرارات ندب الدكتور مهران شاكر عبد الرحمن الأستاذ بقسم الفارماكولوجي بكلية الطب للإشراف على قسم علم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة وذلك لمدة عام.

ومن جانب آخر، أكد رئيس جامعة أسيوط ، على مواصلة العمل المكثف داخل مختلف قطاعات وكليات الجامعة تزامناً مع قرب بداية العام الجامعي الجديد وما يمثله ذلك من أهمية وأولوية قصوى في خطة العمل الحالية لإدارة الجامعة وذلك لاتخاذ كافة الإجراء والاستعداد اللازمة التي تضمن انتظام الدراسة فى أول أيامه فى ظل توجيهاته بذلك للدكتور شحاتة غريب نائبه لشئون التعليم والطلابو والمتضمنة التأكيد على توفير كافة الخدمات التعليمية والاجتماعية اللازمة للطلاب وتحسين سبل الدعم والرعاية المقدمة لهم .

جاء ذلك خلال زيارته لكلية طب الأسنان والتي استقبله خلالها الدكتورة نجلاء طه وكلية الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد ناهض مدير مستشفى طب الأسنان بالكلية .

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن زيارته للكلية تضمنت تفقده لعدد من الوحدات الجديدة الجاري تجهيزها لتوفير خدمة إضافية للطلاب خلال تواجدهم للدراسة النظرية أو العلمية بالكلية وذلك في إطار إستراتيجية الجامعة الهادفة إلى استغلال كافة المساحات الشاغرة بالحرم الجامعي من أجل تطوير وتحديث خدماتها المقدمة لأفراد المجتمع الجامعي .

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نجلاء طه أن زيارة رئيس جامعة أسيوط تهدف إلى متابعة العمل الجاري في مبنى الكلية استعداداً للعام الجامعي الجديد 2019 / 2020 وما يتضمنه من أعمال بناء وتشطيب فى الطابق السفلى للمبنى لإضافة وتجهز مسجد وكافتيريا وصالة للألعاب واللياقة البدنية وذلك لخدمة الطلاب والذي يتطلب تواجدهم لساعات طويلة بالكلية ، مشيرة إلى ان الطابق السفلى تم إنشاء به عدد من الوحدات لاستخدامها كمخازن للكلية .

كما أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على أن تميز طلاب جامعة أسيوط ومواهبهم المتنوعة تمثل أحد نقاط القوة والزيادة للجامعة ، وهو ما تقابله إدارة الجامعة بحرص شخصي ورسمي على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لتنمية مواهب الطلاب وتحسين قدراتهم في مختلف مجالات الأنشطة الطلابية وتشجيعهم على الإبداع والابتكار المتواصل .

جاء ذلك تعقيباً على التقرير المقدم له من الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حول مشاركة وفد طلابي من جامعة أسيوط في فاعليات المنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد تحت شعار " بقوة شبابنا تحيا مصر " والذي نظمته جامعة المنيا تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا ، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العالي للأنشطة الطلابية والمشرف على معهد إعداد القادة .

وأوضح الدكتور شحاته غريب، أن جامعة أسيوط شاركت في أعمال المنتدى بوفد طلابي يضم 11طالب وطالبة تحت إشراف الدكتور سعودي محمد حسن عضو اللجنة العليا للأنشطة بالجامعة والأستاذ عز الدين المنصوري مدير عام رعاية الشباب ، والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية ، والأستاذة نهلة سويفى الأخصائية برعاية الشباب وهى المشاركة التي شهدت فوز الطالب محمد عصام الدين بالمركز الأول في مسابقة الطالب المثالي والطالبة إسراء بكر يوسف بالمركز الثالث في مسابقة الطالبة المثالية وفوز الطلاب حسين محمود دردير وأحمد حسن عباس ، وأكرم حسن بالمركز الأول في الرميات الحرة لكرة السلة ، وكذلك فوز ذات الطلاب بالمركز الثاني شد حبل فريق خماسى.