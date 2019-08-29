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تقرير عالمى: السعودية السابعة عالميا فى قائمة الدول الأفضل للهجرة

الخميس، 29 أغسطس 2019 06:00 ص
تقرير عالمى: السعودية السابعة عالميا فى قائمة الدول الأفضل للهجرة السعودية
وكالات الأنباء

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أكد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، وموقعه العاصمة السويسرية جنيف، مجددًا أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة السابعة عالميًّا من حيث رغبة الشعوب للهجرة إليها، والعمل والإقامة فيها، متقدمة على العديد من الدول العالمية، مثل إسبانيا وإيطاليا واليابان وسويسرا وسنغافورة، وغيرها.

 

ووفقًا للتقرير-الذى نشره موقع (سبق السعودى)- فإن الولايات المتحدة ما زالت تحتل المرتبة الأولى عالميًّا وفقًا لبيانات عام 2017 التي ما زالت دون تغيير كبير، وتليها ألمانيا وكندا وبريطانيا وفرنسا في المرتبة الخامسة، وأستراليا سادسًا، ثم السعودية سابعًا على مستوى العالم، والأولى عربيًّا وإسلاميًّا وآسيويًّا، وإسبانيا ثامنًا، ثم إيطاليا وسويسرا عاشرًا.

 

ويعتمد التصنيف على عدد كبير من المعايير، من بينها ريادة الأعمال، وجودة الحياة، ومحركات السوق والطاقة، وانخفاض كلفة المعيشة، وزيادة الرواتب، وسهولة المواصلات والتنقلات، والأمان.

 

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة كانت الوجهة المفضلة الأولى للمهاجرين المحتملين لسنوات طويلة إلا أن عددًا آخر من الدول ارتفعت شعبيتها لدى المهاجرين، منها ألمانيا والسعودية، وبعض دول أوروبا الغربية، فيما فقدت بريطانيا بعض جاذبيتها، خاصة بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

 

وكشف تقرير آخر، أجرته شركة "أصداء بيرسون – مارستيلر" في عام 2018 بشأن رأي الشباب العربي عام 2018، أن السعودية والإمارات تحتلان المرتبة الأولى بقائمة البلدان التي يفضل معظم الشباب العربي العيش فيها.

 


السعودية

الهجرة

امريكا

بريطانيا

الشباب العربى

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