تعليم كفر الشيخ : تقليل الاغتراب ومراعاة أمهات ذوى الاحتياجات الخاصة

ووجهت مديري الإدارات التعليمية بعقد لقاءات بالمواطنين والعاملين بالتعليم لحل المشكلات،مؤكده أن مكتبها مفتوح للجميع للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم سواء أولياء أمور الطلاب والطلاب.

كما استمعت كشك ، لعدد من المعلمات لديهن ظروف اجتماعية صعبة إضافة أن بعضهن لديهن أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة ومدارسهن بعيدة عن موطن اقامتهن فقررت نقلهن وندب كلي لبعضهن مراعاة لظروفهن .