تعليم كفر الشيخ : تقليل الاغتراب ومراعاة أمهات ذوى الاحتياجات الخاصة

عقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اللقاء الجماهيري،بمكتبها بديوان عام المديرية بحضور عدد من أولياء الأمور ،واستمعت لـ 25شكوى وطلب واستجابت لأولياء الأمور الحضور والعاملين بالتعليم.
ووجهت مديري الإدارات التعليمية بعقد لقاءات بالمواطنين والعاملين بالتعليم لحل المشكلات،مؤكده أن مكتبها مفتوح للجميع للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم سواء أولياء أمور الطلاب والطلاب.
كما استمعت كشك ، لعدد من المعلمات لديهن ظروف اجتماعية صعبة إضافة أن بعضهن لديهن أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة ومدارسهن بعيدة عن موطن اقامتهن فقررت نقلهن وندب كلي لبعضهن مراعاة لظروفهن .
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