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تعرف على خطة النهوض بالمحاصيل الزيتية × 11 معلومة

الخميس، 29 أغسطس 2019 06:30 ص
تعرف على خطة النهوض بالمحاصيل الزيتية × 11 معلومة زيوت - أرشيفية
كتب عز النوبى

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 ينشر "اليوم السابع"، عددًا من الإجراءات التنفيذية التى تتبعها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لزيادة مساحات المحاصيل الزيتية لاستخلاص وإنتاج الزيوت للحد من الفجوة الاستيرادية وزيوت الطعام.
 

- مراجعة التركيب المحصولى الزراعى للمحاصيل الزيتية.

- التوسع فى زراعة المحصول الزيتى بالأراضى المستصلحة الجديدة.

- زراعة المحصول بمشروع غرب المنيا لاستخلاص الزيتوت.

- عمل برامج تربية وأصناف مبكرة النضج لزيادة الإنتاج.

- التوسع فى زراعة "الذرة والكانولا ودوار الشمس وبذور القطن وفول الصويا".

- زيادة فى المساحات المنزرعة من محصول الزيتون بالأراضى المستصلحة الجديدة.

- التوسع فى عمل معاصر تصنيع زراعى للمساحات المجمعة وخاصة الزيتون.

- التوسع فى نشر نمط الزراعة المكثفة، يسمح باستخدام النظم الآلية فى الحصاد لتحقيق إنتاجية أعلى.

- زيادة المساحات المنزرعة بالسمسم والفول السودانى، ودورا الشمس بالأراضى الجديدة، والوادى الجديد.

- التوجه فى زراعة نبات "الكانولا" فى مصر يساهم فى زيادة الإنتاج.

- التوسع فى زراعات الفول الصويا وعباد الشمش محمل على بعض الزراعات.

- التوجه لزراعة نخيل الزيت، بعد تنفيذ خطة بحثية لتربية هذا النوع من النخيل.

 


المحاصيل الزيتية

مشروع غرب المنيا

نخيل الزيت

انتاج الزيتوت

الاراضى الجديدة

اخبار

اليوم السابع بلس

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