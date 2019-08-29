تعرف على خدمات جمعية العاشر من رمضان للمستثمرين الصناعيين

كتب: مدحت عادل

قال المهندس أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن الجمعية استطاعت خلال السنوات الماضية أن توفر حزمة من الخدمات لأعضائها، والتي تساعدهم في إزالة المشاكل التي تعوق المستثمرين بالمنطقة الصناعية.

وأضاف أيمن رضا في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جمعية مستثمري العاشر من رمضان منذ إنشائها عام 1986، وهي تسعى إلى خدمة مستثمري المدينة وتمثيلهم محليا ودوليا، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، لإزالة العقبات القانونية وغير القانونية أمام المستثمرين وكسب مزيدا من الاستثمارات، لتقديم خدمات ومزايا أفضل.

ورصد أيمن رضا، مجموعة خدمات الجمعية وهي التنسيق بين المصالح المشتركة للمواطنين، ودعم الاتصال بين الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، دراسة القوانين واللوائح المنظمة للنشاط الاقتصادي، وتنظيم الندوات وورش العمل وخاصة مع رؤساء الأجهزة التنفيذية والتشريعية والسياسية، واستقبال الوفود الأجنبية من رجال الأعمال، تنظيم المعارض المحلية والدولية، إصدار دليل عن الاستثمار في المدينة والتدريب والتعليم المزدوج من خلال مركز تنمية الموارد البشرية الذي يتولى تدريب الطلاب في مصانع المدينة بواقع 4 أيام للعملي ويومين للنظري وتعميم الخطابات والمراسلات إلى الأعضاء

وتناول الأمين العام للجمعية، الجانب الإجتماعي عن طريق لجنة التكافل وتستضيف الجمعية فرع الهيئة العامة للاستثمار لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة للشركات من داخل الفرع دون التوجه إلى مقر الهيئة الرئيسي في القاهرة، بالإضافة إلى فرع هيئة التنمية الصناعية، كما يوجد مجاورة سكنية على مساحة 25 فدان لتوفير سكن للعاملين بالمدينة حرصا على توفير الوقت والمجهود للعمالة، ويوجد بالمدينة معرض لمنتجات المدينة على مساحة 10 آلاف متر مربع على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي يوفر منتجات المدينة للمستهلكين بأسعار التكلفة حرصا من السادة المستثمرين على توفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.