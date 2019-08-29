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تعرف على حقيقة زيادة أسعار الخدمات بمستشفيات جامعة الإسكندرية

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:02 ص
تعرف على حقيقة زيادة أسعار الخدمات بمستشفيات جامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أصدر مركز جامعة الإسكندرية لرصد الشائعات وكشف الحقائق بيان أوضح فيه حقيقة الزيادات فى بعض أسعار الخدمات المقدمة بالمستشفيات الجامعية والتى أثيرت على مواقع التواصل الإجتماعى .

وقال الدكتور أحمد عثمان عميد كلية طب الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إن العلاج المجاني بالمستشفيات كما هوولا مساس به وهو لكافة المواطنين وأن الزيادة تسرى على العيادات الخارجية فى العلاج بالأجر والاقتصادى.

وأوضح إنه تمت الموافقة على تعدٌيل قٌيمة تذكرة حجز المرضى بالأقسام الداخليٌة لتصبح مائة جنٌيه مصري بدلا من القٌيمة الحالٌية وقدرها خمسون جنٌيها ولٌيس خمسة أو عشرة جنٌيهات كما أثٌير على مواقع التواصل الإجتماعًي،  وتطبٌيق هذه الزٌيادة ٌيسري فًي المقام الأول على المرضى المترددٌين للعلاج بالأجر والعلاج الاقتصادى ،أما المرضى الغٌير قادرٌين على تسدٌيد هذه الرسوم فيٌتم اعفائهم تماما من الرسوم بقرارات من مدٌيرى المستشفٌيات مباشرة دون الحاجة للرجوع إلى الإدارة العليا بالمستشفٌيات الجامعٌية  مضيفا،  أنه تم رفع قٌيمة تذكرة الزٌيارة من خمسة إلى عشرة جنيٌهات وذلك لتحسٌين الخدمات المقدمة داخل المستشفٌيات .

 وقال الدكتور وائل نبيل رئيس الإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية إنه تم تحدٌيد رسوم لا تتعدى العشرة جنٌيهات على أي مستخرج رسمً ٌيتم طلبه من الشئؤن الادارٌية بالمستشفٌات أسوة بما ٌيتم بكل المصالح الحكومٌة  أوراق ،  طباعة ، والخدمٌة بالدولة، وذلك لتغطٌية نفقات الإصدار.

وأكدت إدارة المستشفٌيات الجامعٌية بالإسكندرٌية، أن هذه الزٌيادات طفيٌفة فًى أسعار بعض الخدمات المقدمة فًى المستشفٌيات الجامعٌية سٌيتم توجٌيهها لسداد جزء من مدٌيونٌية المستشفٌيات الجامعٌية لدى الشركات الموردة للأدوٌية والمستلزمات الطبٌية وشركات صٌيانة الأجهزة الطبٌية والتًى تراكمت على مدى سنوات عدٌدة وتضخمت فًى الفترة الأخٌيرة نتٌيجة للمتغٌيرات الاقتصادٌية وللارتفاع الكبيٌر فًي أسعار تلك الأدوٌية والمستلزمات التًى ٌتم شراؤها لعلاج المرضى وارتفاع تكلفة صٌيانة الأجهزة الطبيٌة داخل المستشفٌيات حيث أن  سداد تلك المدٌيونيٌة سٌينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمة الطبٌية المقدمة  وتشدد ادارة المستشفيٌات الجامعٌية على أن هذه الزيادة لن توجه بأى حال من الأحوال لبند المكافآت أو الحصائل لأي من العاملين . 

 

 

 


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