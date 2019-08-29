تعرف على تطوير محور المحمودية فى 15 معلومة جديدة

كتب أحمد حسن

تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية أصبح الشغل الشاغل لدى الحكومة، وخاصة بعد الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية، لتطوير المنطقة المحيطة وهى كالتالى":

1- يبلغ طول محور المحمودية حوالي 21.6 كم.

2- طبقا للمخطط الجديد تم زيادة المحور 2 كم من جهة الشرق لربطه مع الطريق الدولي الساحلي ليصبح طول المسار حوالى 23 كم.

3- يضم محور المحمودية 6 : 8 حارات مرورية فى كل اتجاه، بالإضافة إلى تخصيص حارة للأتوبيسات.

4- يخدم محور المحمودية 4 أحياء وهى (المنتزه أول، وشرق، ووسط، وغرب).

5- يتكون محور المحمودية من 3 قطاعات، منها القطاع المكشوف من تقاطع كوبري الطريق الدولي وحتى تقاطع كوبري العوايد بطول 7.4 كم شرق محطة السيوف.

6- القطاع الثاني هو القطاع الأوسط من تقاطع كوبري العوايد وحتى بحيرة خلف المطار بطول 6.4 كم.

7- أما القطاع الأخير فيمتد من خلف المطار وحتى المصب بطول أكثر من 7.8 كم.

8- كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بأعمال الاستشاري العام للمشروع.

9- تتولى قيادة المنطقة الشمالية العسكرية (الشعبة الهندسية) بإدارة تنفيذ محور المحمودية.

10- تم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2478 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية عليا لمتابعة الخطوات التنفيذية لمحور محور المحمودية برئاسة وزير الإسكان وعضوية (وزير الموارد المائية والري - وزير النقل - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري - محافظ الإسكندرية - قائد المنطقة الشمالية العسكرية (عضوا ومقررا) - رئيس الشعبة الهندسية بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية - رئيس جامعة الإسكندرية - ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية).

11- تختص اللجنة بدراسة الإطار القانوني لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع طبقاً للمخطط العام.

12- من ضمن مهام اللجنة دراسة أسلوب تدبير التمويل اللازم للمشروع سواء بإنشاء صندوق لتمويله أو بغيره من الوسائل التمويلية.

13- تتولى اللجنة وضع أنسب الحلول للنهوض بالمناطق المحيطة بمسار المشروع وإعداد الدراسات الخاصة بوسائل تنمية هذه المناطق.

14- وضع تصور لإنشاء وحدات سكنية مناسبة على مسار محور المشروع لمنع نمو المناطق العشوائية بالمحافظة.

15- من المتوقع أن يساهم تطوير محور المحمودية فى رفع قيمة الأراضى بها، وإعادة استخدامها بشكل مختلف بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات التنمية.