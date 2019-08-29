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تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح فى البناء المخالف بالإسكندرية

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:04 ص
تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح فى البناء المخالف بالإسكندرية محافظ الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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شدد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، على  تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقي طلبات التصالح علي بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التي أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008م

تعرف على  المستندات المطلوبة لطلب التصالح وتقنين الأوضاع حيث تشمل :

-صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

-المستندات الدالة التي تثبت علاقة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالعقار المطلوب التصالح عليه.

-المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

-نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.

-نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة اورنيك الترخيص إن وجد.

-تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح.

-الإيصال الدال علي سداد رسوم فحص الطلب.

 

 

 

 


الاسكندرية

مخالفات البناء

قانون التصالح

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