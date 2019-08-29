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تعرف على الخطة الزمنية ومواعيد الدراسة والامتحانات فى الكويت

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:53 م
تعرف على الخطة الزمنية ومواعيد الدراسة والامتحانات فى الكويت سعود الحربى وكيل وزارة التربية
محمد عبد المجيد

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أعلنت وزارة التربية التقويم الدراسى للعام الجديد 2020/2019، حيث حددت يوم الأحد المقبل الأول من سبتمبر بدء دوام العاملين فى جميع المراحل التعليمية، "رياض الأطفال والابتدائى والمتوســـط والثانوى"، على أن يكون يوم الأحد 8 من الشهر نفسه دوام رياض الأطفال وتلاميذ الصف الأول الابتدائى، ثم دوام بقية صفوف المرحلتين الابتدائية والمتوسطة يوم الاثنين 9 سبتمبر، ويكتمل دوام الطلاب مع المرحلة الثانوية يوم الثلاثاء 10 من الشهر نفسه.

و وفقا لموقع "الأنباء" الكويتى، حدد التقويم بدء اختبارات الفترة الأولى لجميع الصفوف يوم 15 ديسمبر 2019، على أن تبدأ عطلة نصف السنة من 19 يناير حتى 30 من الشهر نفسه، وستبدأ اختبارات نهاية العام الدراسى للمرحلة الابتدائية والمتوسطة، والصفين العاشر والحادى عشر يوم 10 مايو 2020، أما اختبارات الثانوية العامة فستبدأ يوم 31 مايو، أما الإجازة الصيفية فتبدأ يوم 21 مايو للعاملين فى رياض الأطفال، و18 يونيو للعاملين فى المرحلتين الابتدائية والمتوسطة ثم 25 يونيو للثانوى لغير المكلفين بأعمال الامتحانات.

خطة التربية من رياض الاطفال الى المرحلة المتوسطة
خطة التربية من رياض الاطفال الى المرحلة المتوسطة

و أكد سعود الحربى وكيل وزارة التربية، أن التقويم جاء تحقيقا لتقريب مواعيد بدء العطلة بين المراحل التعليمية المختلفة، مشيرا إلى أن العطلة الصيفية للمرحلة الثانوية ستكون بعد نهاية أعمال امتحانات الثانوية العامة بأسبوع.

خطة التربية الكويتية من المرحلة المرحلة الثانوية
خطة التربية الكويتية من المرحلة المرحلة الثانوية

وقال الحربى، إنه سيتم تكليف الأعضاء العاملين فى امتحانات الدور الثانى، ليباشروا الانتهاء من أعمالهم حتى نهاية عملية رصد الدرجات وإصدار شهادات الدور الثانى، موضحا أنه سيتم تجميع طلبة الدور الثانى فى لجان مركزية تتم فيه مراعاة الكثافة الطلابية والمواقع الجغرافية لمقار اللجان وذلك بتقليل أعداد لجان سير الامتحانات لتتناسب مع أعداد الطلبة لتصبح من 55 إلى 60 لجنة تقريبا بدلا من(155)، لتسهم هذه الخطوة فى ترشيد استهلاك الكهرباء حسب طلب وزارة الكهرباء وترشيد النفقات والصرف لاسيما بعد زيادة مكافأة أعضاء لجان سير الامتحانات ولجان التقدير (المصححين) من قبل ديوان الخدمة المدنية.

 

 

 


الكويت

التقويم الدراسى الكويتى

وزاره التربيه الكويتيه

المرحله الابتدائيه

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