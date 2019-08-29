تعرف على الخريطة الزمنية للإجراءات النهائية لتسليم "تعويضات النوبة"

ينتظر أبناء النوبة الإجراءات النهائية لتسليم التعويضات النوبية لمتضررى بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى، ممن لم يسبق تعويضهم خلال الفترة الماضية.
ويوضح "اليوم السابع" الخريطة الزمنية المتبقية لإنهاء إجراءات تسليم التعويضات خاصة بعد إغلاق باب تلقى طلبات رغبات التعويضات:
أغلق باب تلقى طلبات رغبات التعويضات يوم 20 أغسطس الماضى بعد أن تم فتحه يوم 25/6 الماضى.
بدأت إجراءات فحص الرغبات من الطلبات المقدمة، على أن تنتهى مدة الفحص فى موعد غايته 5 سبتمبر المقبل.
سيتم إعلان كشوف بأسماء المستحقين والتعويضات المقررة لهم يوم 6 سبتمبر المقبل.
سيتم فتح باب التظلم على التعويضات لمدة 5 أيام.
بعد الانتهاء التظلمات سيتم إعلان الكشوف النهائية للتعويضات.
ومن المقرر أن تنظم الحكومة احتفالية كبرى بمحافظة أسوان لتسليم التعويضات منتصف سبتمبر المقبل.
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