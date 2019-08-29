تعرف على الخريطة الزمنية للإجراءات النهائية لتسليم "تعويضات النوبة"

ويوضح "اليوم السابع" الخريطة الزمنية المتبقية لإنهاء إجراءات تسليم التعويضات خاصة بعد إغلاق باب تلقى طلبات رغبات التعويضات:

أغلق باب تلقى طلبات رغبات التعويضات يوم 20 أغسطس الماضى بعد أن تم فتحه يوم 25/6 الماضى.

بدأت إجراءات فحص الرغبات من الطلبات المقدمة، على أن تنتهى مدة الفحص فى موعد غايته 5 سبتمبر المقبل.

سيتم إعلان كشوف بأسماء المستحقين والتعويضات المقررة لهم يوم 6 سبتمبر المقبل.

سيتم فتح باب التظلم على التعويضات لمدة 5 أيام.

بعد الانتهاء التظلمات سيتم إعلان الكشوف النهائية للتعويضات.

ومن المقرر أن تنظم الحكومة احتفالية كبرى بمحافظة أسوان لتسليم التعويضات منتصف سبتمبر المقبل.