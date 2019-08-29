تعرف على التفسير القانونى لفتوى "العلاوات" لأصحاب المعاشات

بعد صدور فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، أول أمس والخاصة بأصحاب المعاشات .
ونستعرض لكم أهم ما جاء بالفتوى :-
انتهت الفتوى الي تعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا الخاص بالمعاشات ، بأن يتم تنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقة .
تُحسب العلاوات الخاصة التى لم تُضم الي الأجر الاساسي عند إحالة المعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80 ٪ وليس الي معاش الأجر المتغير .
وبشأن تفسير هذه الفتوى:-
فقبل تطبيق قانون الخدمة المدنية الصادر ، يوجد أجر أساسي وأجر متغير ، وعند بلوغ الموظف سن المعاش ، يُحسب له " معاشين " معاش عن الأجر الأساسي وعن الأجر المتغير ، وتكون وقيمة المعاشيين أقل من مجموع الأجر الاساسي والأجر المتغير الذي كان يتقاضاه وقت وجوده بالخدمة .
أقر المُشروع منح علاوات للموظف لزيادة قيمة الأجر الاساسي والمتغير الذي يحصل عليه اثناء وجوده بالخدمة ، وتُضاف العلاوة علي قيمة الأجر المتغير ، وتظل لمدة خمس سنوات الي تُضم للأجر الاساسي .
ومنذ إقرار قوانين منح العلاوات والمعمول بها حتى عام 2005 كان المُشرع يمنح العلاوات لأصحاب المعاشات بنسبة 80 ٪ من قيمتها ، وتحسب في معاشه مباشرة دون النظر في مدة الخدمة التى قضاها بالعمل .
وكانت التضامن الاجتماعي تُحسب قيمة العلاوات طبقا للقانون الاجتماعي ، والذي يتضمن أن الحد الاقصي لحساب الأجر المتغير هو 80 ٪ من قيمة المعاش ، وتضيف العلاوة كاملة بنسبة 100 ٪ في الأجر المتغير وعند حساب المعاش المستحق تُحسب على حسب خدمة كل موظف بحد أقصي 80 ٪ .
وبشأن رافعي الدعوى من أصحاب المعاشات ، كانت من المحالين الذين بلغوا سن التقاعد قبل 4 سنوات من ضم العلاوات الخاصلين عليها الي الأجر الاساسي ، لعدم اكتمال المدة القانونية وهى 5 سنوات لضم العلاوات على الأجر الاساسي ، وطالبوا بأخذ الفروق المالية التى تُحسب لهم ما بين 5 ٪ التى أقرها المشروع من قيمة العلاوة ، وما تم صرفه فعليًا بحسب قانون التأمين الاجتماعي بنسب متفاوتة حسب خدمة كل منهم والذي يتم حسابه والعمل به طبقا لقانون التامين الاجتماعي .
وصدر حكم القضاء الإدارى أول درجة ، ومنح أصحاب المعاشات 80 ٪ من قيمة العلاوة التى لم تُضم على الأجر الإساسي ، لوضعها في قيمة المعاش بغض النظر عن مده خدمته ، ثم صدر حكم المحكمة الإدارية العليا في فبراير الماضي والتى عدلت الحكم لوضع 80 ٪ من العلاوة على الأجر المتغير " الوعاء الذي يحسب على أساسه الأجر المتغير " ، وليس معاش الأجر المتغير نفسه.
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