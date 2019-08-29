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تعرف على استعدادات جامعة بنى سويف لبدء العام الدراسى الجديد

الخميس، 29 أغسطس 2019 03:32 م
تعرف على استعدادات جامعة بنى سويف لبدء العام الدراسى الجديد جانب من الاجتماع
بنى سويف - هانى فتحى

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أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى ىسويف، على استكمال الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسى الجديد 2019/2020، والانتهاء من الكشف الطبى على الطلاب الجدد وإجراءات اختبار تحليل فيروس سي.

وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة الانتهاء من إعداد الخطط الدراسية وصيانة المدرجات والمعامل والقاعات الدراسية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب وإعلان الجداول الدراسية وتواجد وانتظام القيادات الجامعية، مؤكدا على وضع  خطة لاستقبال الطلاب الجدد والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة، وتعريفهم بجامعتهم وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى، إلى جانب حفل استقبال يُقام بكل كلية على حده للطلاب يتضمن أنشطة طلابية ثقافية وفنية ورياضية واجتماعية.

وأكد على قيام كل الكليات بإعداد أنشطة طلابية فعالة وإعلانها للطلاب، تتضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية، مع الاهتمام  بدور إدارات رعاية الشباب فى كل كلية، جنبًا إلى جنب مع رعاية الشباب على مستوى الجامعة، فى العمل مع الطلاب وتوفير الأنشطة التى تناسبهم وتلبى احتياجاتهم.

 


بنى سويف

جامعة بنى سويف

العام الجامعى الجديد

انطلاق الدراسة

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