تعرف على أرخص وأغلى متر أرض ضمن تقنين الأراضى بمحافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حول تقنين الأراضى المتعدى عليها من قبل المواطنين بالمحافظات واستكمالا لجهود محافظة فى عمليات التقنين والتى انتهت بتحصيل مبلغ 72 مليون 150 ألف 998 جنيها قيمة تقنين الأراضى طبقا للقانون وإعلان المحافظة عن حوافز من أجل سرعة الانتهاء من عملية التقنين والتى تضمنت خصم 10% والإعفاء من الفوائد.

ومن جانبها حصل "اليوم السابع" على القيمة الخاصة بعملية البيع لتلك الأراضى من حيث أغلى متر أرض وأقل متر أرض وأغلى فدان وأرخص فدان على مستوى المحافظة.

وجاء أعلى سعر للمتر على مستوى المحافظة بقيمة 8000 جنيه وجاء أقل سعر متر 250 جنيه أما بالنسبة لسعر الفدان جاء أغلى فدان 360 ألف جنيه وجاء أرخص سعر فدان 45 ألف جنيه.

ومن جانبها أكدت محافظة سوهاج من خلال أعمال اللجان المشكلة أن تلك الأسعار جاءت عقب ارتكازها لعدة عوامل من أهمها سعر الأرض المجاورة والتى هى مملوكه للأهالى بالفعل وكذلك مكان الأرض حيث يختلف سعر الأرض على الطرق السريعة بجوار المرافق بخلاف الأراضى الزراعية وبخلاف الأراضى بالمناطق الصحراوية.

يذكر أن محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصارى قام بعقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة ملف التصالح فى مخالفات البناء، وتقنين أراضى وضع اليد ووجه بضرورة تحسين الاداء بالادارات الهندسية بجميع أنحاء المحافظة وتطوير المنظومة الالكترونية لتسهيل اجراءات التقدم بطلبات التصالح وفقا للقانون على أن يكون لكل طلب مقدم من مواطن له رقم كودى مميز.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لقبول الطلبات على المستوى المحلى، وأخرى لتلقى التظلمات فى حال زيادة أعداد الطلبات وفقا لما اقره القانون، على أن يتم تقسيم كل وحدة محلية إلى قطاعات، لتسهيل الإجراءات، مشدداً على عدم التهاون فى التعامل مع أى مخالف للقانون، ومؤكدًا على بدء عمل اللجان لتلقى الطلبات.

وأوضح المحافظ أنه لفت النظر إلى قانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أراضى املاك الدولة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بعملية تقنين الاراضى بالتنسيق مع اللجان المختصة بديوان المحافظة، وسرعة استرداد حقوق الدولة من الاراضى التى لم يتقدم واضعى اليد عليها من التقدم بطلبات تقنين، مشيراً إلى جاهزية المحافظة بدعم من قوات الامن لاسترداد أراضى أملاك الدولة التى لم يتم تقنين وضع اليد عليها.