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تشكيل لجنة مشتركة للاستثمار بين مصر و اليابان

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:42 ص
تشكيل لجنة مشتركة للاستثمار بين مصر و اليابان وزارة الاستثمار
كتب عبد الحليم سالم

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أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن تشكيل لجنة مشتركة للاستثمار بين مصر واليابان وفقا لتوصيات اللقاء المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى.
 
تشكيل اللجنة جاء على هامش مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الافريقية فى اليابان تيكاد.
 
قال مصدر بوزارة الاستثمار أن اللجنة ستختص بدفع الاستثمارات المشتركة بين البلدين ولا سيما ان حجم الاستثمار المباشر اليابانى فى مصر لا يرقى لمستوى العلاقات السياسية .
 
أشار إلى أنه من المتوقع مضاعفة الاستثمارات اليابانية فى مصر الفترة المقبلة مع زيادة حجم التبادل التجاري.
 
جدير بالذكر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لليابان فى مصر تبلغ ٨٨٠ مليون دولار ، فيما يصل حجم التبادل التجارى ل١.٥ مليار جنيه.

اليابان

الاستثمار

مصر واليابان

وزارة الاستثمار

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