تراجع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% خاسرا 0.94 نقطة ليصل إلى مستوى 1533.48 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.3 مليون سهم بقيمة 202 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 2.12% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.67% بضغوط هبوط سهم إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.4%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم بى.ام.ام.اى بنسبة 1.85%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.4%.