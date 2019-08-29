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تراجع الأسهم السعودية بنسبة 1.9% بختام التعاملات وسط هبوط معظم القطاعات

الخميس، 29 أغسطس 2019 03:06 م
تراجع الأسهم السعودية بنسبة 1.9% بختام التعاملات وسط هبوط معظم القطاعات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.85% خاسراً 151.40 نقطة ليغلق عند مستوى 8019.77 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1% رابحاً 38.46 نقطة ليغلق عند مستوى 3867.98 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 146.9 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 45 شركة، فيما تراجعت 131 شركة. 
 
وتراجع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.72%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.58%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.37%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.37%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.165، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 2.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.86%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.77%.
 
وجاء سهم "أسمنت اليمامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.49%، ثم الدريس بنسبة 4.16%، ثم ساسكو بنسبة 4.02%، فيما تصدر سهم "الاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.76% ثم المواساة بنسبة 4.49%، ثم سامبا بنسبة 4.33%.
 

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