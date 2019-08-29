تحرير 76 مخالفة تموينية بالمحلة الكبرى وزفتى خلال 24 ساعة بالغربية

وقامت مديرية التموين بتنفيذ حملة كبرى على مركزى المحلة الكبرى وزفتى، أسفرت عن تحرير 76 مخالفة تموينية بالمخابز ومحطات الوقود ، حيث تم تحرير50 مخالفة بمخابز مركز المحلة وضبط 21 شيكارة دقيق بغرض التجميع ، كما تم تحرير 24 مخالفة تموينية بالمخابز ومخالفتان في محطات الوقود بمركز زفتى وضبط 48 إسطوانة بوتاجاز تضمنت هذه المخالفات تصرف فى كميات من حصة الدقيق – تجميع دقيق – نقص في الوزن و عدم وجود لوحة مواعيد عدم وجود سجل زيارات و عدم نظافة أدوات العجين وتجميع إسطوانات غاز منزلى.

وأكد محافظ الغربية على استمرارية شن هذه الحملات على جميع مراكز المحافظة لمتابعة الإلتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة العامة، وكذا إنتاج خبز مطابق للمواصفات وتوافر المواد البترولية بالمحطات وبيعها بالسعر المحدد لما يأتى فى الصالح العام لمواطنى المحافظة.