سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 03:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 76 مخالفة تموينية بالمحلة الكبرى وزفتى خلال 24 ساعة بالغربية

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:48 م
تحرير 76 مخالفة تموينية بالمحلة الكبرى وزفتى خلال 24 ساعة بالغربية اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، مديرية التموين والتجارة الداخلية بشن حملات تموينية كبرى ومفاجئة على جميع المخابز ومحطات الوقود في أن واحد لرصد جميع المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقامت مديرية التموين بتنفيذ حملة كبرى على مركزى المحلة الكبرى وزفتى، أسفرت عن تحرير 76 مخالفة تموينية بالمخابز ومحطات الوقود ، حيث تم تحرير50 مخالفة بمخابز مركز المحلة وضبط 21 شيكارة دقيق بغرض التجميع ، كما تم تحرير 24 مخالفة تموينية بالمخابز ومخالفتان في محطات الوقود بمركز زفتى وضبط 48 إسطوانة بوتاجاز تضمنت هذه المخالفات تصرف فى كميات من حصة الدقيق – تجميع دقيق – نقص في الوزن و عدم وجود لوحة مواعيد عدم وجود سجل زيارات و عدم نظافة أدوات العجين وتجميع إسطوانات غاز منزلى.
 
وأكد محافظ الغربية على استمرارية شن هذه الحملات على جميع مراكز المحافظة لمتابعة الإلتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة العامة، وكذا إنتاج خبز مطابق للمواصفات وتوافر المواد البترولية بالمحطات وبيعها بالسعر المحدد لما يأتى فى الصالح العام لمواطنى المحافظة.
 
 

 

 


محافظة الغربية

حملات تموينية

المخابز

مديرية التموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الغربية يفتتح المرحلة الأولى لتوسعات محطة مياه الشرب بالجلاء

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 06:43 م

محافظ الغربية يستعرض ملف تقنين التعديات على أراضى الدولة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:22 ص

صور.. محافظ الغربية يفتتح معرض "أهلاً مدارس 2019" بتخفيضات تصل 50%

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:29 ص

محافظ الغربية يناقش استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 07:12 م

محافظ الغربية غلق 7 عيادات ومعامل ومركز طبى لممارسة نشاط بدون ترخيص

الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة