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تحرير 2964 مخالفة مرورية وتحصيل 50 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:27 ص
تحرير 2964 مخالفة مرورية وتحصيل 50 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح حملة أمنية
فريق المحافظات

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 نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، على مدار الـ 3 أيام الماضية بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 2964 مخالفة مرورية وتحصيل 50 ألف جنيه غرامات فورية.

وقال اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 447 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم ضبط 25 بيتش باجي وتروسيكل وموتوسيكل و سيارة ملاكي مخالفة شروط التراخيص.

 وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

 

 

 

 


محافظة مطروح

حملة مرورية

مخالفات المرور

مرور مطروح

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