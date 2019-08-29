تجديد حبس 5 متهمين 15 يوما إحتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

كتبت أمنية الموجي

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 5 متهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، بتهمة الانضمام الي جماعه اسست علي خلاف القانون وأحكامه.

المتهمون المحبوسون احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية، كلا من: طلعت الكفراوي، وعاطف مسعود، ومحمد النشرتي، ومحمد الجرف، محمود مبروك، وأسندت النيابة إليهم اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهم ارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.