سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 03:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تجديد حبس عاطلين لانتحالهما صفة رجلى شرطة للنصب على المواطنين

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:53 م
تجديد حبس عاطلين لانتحالهما صفة رجلى شرطة للنصب على المواطنين كلابش-ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عابدين، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة انتحال صفة رجلى شرطة، للنصب على المواطنين.

تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من أحد المواطنين "صاحب ورشة نجارة كائنة بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالورشة ملكه حضر إليه شخصان مدعين أنهما من رجال الشرطة " من قوة مباحث شرطة الكهرباء" وطلبا منه مبالغ مالية لعدم تحرير محضر سرقة تيار كهربائى، وأنه يرتاب فى أمرهما.

وانتقلت قوة أمنية تابعة لمباحث القسم لمحل البلاغ، وتمكنت من ضبطهما، وتبين أنهما (كهربائى، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق، سبق اتهامه فى 12 قضية، آخرها "انتحال صفة"، وعاطل، وبحوزتهما مبلغ مالى.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، على النحو المشار إليه، بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وأضافا أن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما، من متحصلات واقعة نصب أخرى بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 

 

 

 


عابدين

نيابة عابدين

عقوبة انتحال الصفة

عقوبة النصب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة