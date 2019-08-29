تجديد حبس عاطلين لانتحالهما صفة رجلى شرطة للنصب على المواطنين

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عابدين، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة انتحال صفة رجلى شرطة، للنصب على المواطنين.

تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من أحد المواطنين "صاحب ورشة نجارة كائنة بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالورشة ملكه حضر إليه شخصان مدعين أنهما من رجال الشرطة " من قوة مباحث شرطة الكهرباء" وطلبا منه مبالغ مالية لعدم تحرير محضر سرقة تيار كهربائى، وأنه يرتاب فى أمرهما.

وانتقلت قوة أمنية تابعة لمباحث القسم لمحل البلاغ، وتمكنت من ضبطهما، وتبين أنهما (كهربائى، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق، سبق اتهامه فى 12 قضية، آخرها "انتحال صفة"، وعاطل، وبحوزتهما مبلغ مالى.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، على النحو المشار إليه، بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وأضافا أن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما، من متحصلات واقعة نصب أخرى بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.