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تباينت مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات آخر جلسات شهر أغسطس

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:12 م
تباينت مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات آخر جلسات شهر أغسطس بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر أغسطس، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% خاسراً 9.18 نقطة ليغلق عند مستوى 5941.13 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.22% خاسراً 14.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6527.81 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% رابحاً 1.91 نقطة ليغلق عند مستوى 4789.35 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 109.6 مليون سهم بقيمة 20.4 مليون دينار كويتى عبر 4957 صفقة.
 
وتراجعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 0.84%، أعقبه قطاع التأمين الاستهلاكية بنسبة 0.38%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 5.80%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.27%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%، فقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.04%.
 
وجاء سهم "شركة وربة كابيتال القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.93%، تلاه شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 3.96%، ثم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 3.92%، فيما تصدر سهم "شركة سنام العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.76% ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 8.75%، ثم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 6.86%.
 

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