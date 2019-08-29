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تاجر أحذية يتهم أخر غينى بالنصب عليه فى عملات مزورة بالدقهلية

الخميس، 29 أغسطس 2019 06:29 م
تاجر أحذية يتهم أخر غينى بالنصب عليه فى عملات مزورة بالدقهلية عملات مزورة - أرشيفية
الدقهلية – سارة الباز

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تقدم تاجر أحذية بمحافظة الدقهلية ببلاغ لمركز الجمالية يتهم فيه تاجر غيني الجنسية بالنصب عليه في مبلغ 3 آلاف جنيها مزورة ضمن 12 ألف جنيها في تعاملات تجارية بينهما.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية ومأمور مركز الجمالية إخطارا يفيد بحضور كل من: "حسين حسن محمد الشناوي"، 36 عاما، تاجر أحذية، ومقيم ببندر الكردي، و "فرومو كولي"، 36 عاما، تاجر غيني الجنسية، ويحمل جواز سفر رقم 00381799 "ساري"، ومقيم بمنطقة زهراء المعادي بدائرة قسم المعادي بالقاهرة.

وأبلغ الأول بأنه منذ عدة أشهر حضر إليه الثاني وقام بشراء كمية من البضاعة "أحذية" واستمرت بينهم التعاملات التجارية خلال تلك الفترة، و منذ قرابة 10 أيام حضر إليه، وقام بشراء بضاعة منه مقابل مبلغ 12 ألف جنيها، إلا أنه عقب مغادرته اكتشف وجود عملات مزورة بإجمالي 3 آلآف جنيها، واليوم وأثناء تواجده بمدينة الجمالية شاهد الثاني، فقام باصطحابه لديوان المركز، وأضاف بأنه قام بالتخلص من تلك العملات المزورة بحرقها.

بسؤال الثاني في حضور مترجم ويدعى " محمد علي عبد البر علي "، 26 عاما، حاصل على ليسانس لغات وترجمة، ومقيم ببندر الكردي أنكر ارتكاب الواقعة. تحرر محضر بتفاصيل البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 

 


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