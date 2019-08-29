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تأجيل دعوى إلزام «القومي لحقوق الإنسان» بإيقاف ناصر أمين لـ9 نوفمبر

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:29 م
تأجيل دعوى إلزام «القومي لحقوق الإنسان» بإيقاف ناصر أمين لـ9 نوفمبر مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

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قررت محكمة القضاء الإداري ، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، ضد المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإلزامه بإصدار قرار بإيقاف عضو المجلس ناصر أمين لجلسة 9 نوفمبر المقبل.

وقال صبري، خلال الدعوى، "أنه في فبراير الماضي وبعد تنفيذ حكم الإعدام على 9 من الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، خرج المدعو ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليدافع بخساسة عن هؤلاء الإرهابيين ، قائلًا أن " الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية ويجب العمل على إلغائها ووقف العمل بها في مصر فورا".

وأضاف صبري في دعواه " أن هذا العضو لم يتحدث عن الشهداء الأبرار، ومن لحقهم أضرار جسيمة من جراء العمليات الإرهابية".

وأوضح أن ما قاله يُعتبر جريمة خيانة للوطن من خلال  استدعاء الخارج والاستقواء بهم ، للتدخل في الشأن المصري، بخلاف ارتكابه جريمة التدخل في أعمال القضاء والتعليق والهجوم والتشكيك في أحكامه.


ايقاف محمد ناصر

القومى لحقوق الانسان

مجلس الدولة

القضاء الادارى

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