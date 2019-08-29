بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

كتب محمود عبد الراضى

أقامت وزارة الداخلية شادرا لتوفير الأدوات المدرسية ضمن مبادرة كلنا واحد بنادي الشرطة بعابدين، تزامناً مع قرب بدء العام الدراسى الجديد، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية انطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور ، وبمناسبة إقتراب العام الدراسى الجديد.

وشهدت شوادر كلنا واحد على مستوى الجمهورية إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء المستلزمات بأسعار مخفضة.

واتخذت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وتم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية ، وممثلى فروع الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% ، وعرضها من خلال "منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر"، تصل إلى 276 منفذ "ثابت – متحرك" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة .

إقبال المواطنين على المبادرة



جانب من المبادرة



لوجو المبادرة



مبادرة كلنا واحد



مبادرة



أدوات مدرسية بأسعار مخفضة



أدوات مدرسية بنادي الشرطة



أدوات مدرسية



توفير الأدوات المدرسية



جانب من المبادرة بنادي الشرطة



زي مدرسي



مبادرة كلنا واحد



أدوات مدرسية بأسعار مخفضة



أدوات مدرسية بنادي الشرطة



أدوات مدرسية



توفير الأدوات المدرسية



جانب من المبادرة بنادي الشرطة



زي مدرسي