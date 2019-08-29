بطريرك الكاثوليك يشهد الحفل الختامى لمؤتمر الاتجاه المعاكس بالغردقة

شهد الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك أمس الأربعاء حفل السمر الترفيهي الفني لمؤتمر الاتجاه المعاكس الذي تعقده إيبراشية طيبة بالغردقة وذلك بحضور الانبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بالإضافة إلى القمص يوأنس أديب وكيل المطرانية لمحافظة البحر الاحمر، كما حضر أيضاً لفيف من الكهنة التابعين للإيبارشية، والأب فرنسيس حلمى راعى كنيسة قلب يسوع بالقوصية، والأب باسيليوس راعى كنيسة عزبة أبو جبل بأسيوط.

شهد الحفل العديد من الفقرات ومن أبرزها: فقرة التنورة وعزف جيتار وترانيم وعزف على الآلات الموسيقية أداه شباب الكنيسة.

مؤتمر الاتجاه المعاكس هو مؤتمر لشباب الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر عقد قبل بداية الدراسة تضمن حفلات فنية وعظات روحية وصلوات